Kevin De Bruyne, relax in riva al mare al Playa Luna di Varcaturo – LE FOTO

VARCATURO – Pranzo in riva al mare per Kevin De Bruyne, che ha scelto ancora una volta il “Playa Luna” di Varcaturo per trascorrere qualche ora di relax. Insieme alla moglie, alla suocera e alla cognata, il centrocampista del Napoli questo pomeriggio è stato ospite di Giuliano Formicola (nella foto con lui), patron di uno degli stabilimenti balneari più suggestivi e in voga del momento. Piatti della cucina di mare per le donne di casa De Bruyne eccetto per il campione, che per mantenersi in forma ha optato verso una pasta col sugo rigorosamente accompagnata da acqua. Il solito “buen ritiro” che arriva a tre giorni dalla difficile partita di sabato in casa dell’Inter, dove l’asso belga è pronto a lasciare il segno.

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