Apre la nuova stazione della cumana di Pozzuoli e riprendono i collegamenti

POZZUOLI – Apre la nuova stazione della cumana di Pozzuoli e riprendono interamente i collegamenti tra Torregaveta e Montesanto. Buone notizie anche sul fronte della Linea 2 della Metropolitana, dove si registrano concreti passi avanti verso il ripristino della circolazione ferroviaria tra Napoli-Campi Flegrei e Pozzuoli-Solfatara. “Gli interventi messi in campo da RFI stanno infatti producendo risultati positivi. In particolare, i valori di Co2 che erano stati rilevati nella galleria tra Campi Flegrei e Bagnoli sono stati sensibilmente ridotti mediante l’utilizzo di sistemi di ventilazione forzata. Si stanno ora vagliando le procedure operative che consentirebbero di riaprire a breve a binario unico la tratta che collega la stazione di piazzale Tecchio e Pozzuoli Solfatara”, hanno dichiarato il vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo, e l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta. “Allo stesso tempo sarà aperta al servizio viaggiatori anche la nuova stazione di Pozzuoli. Un risultato importante per restituire all’area dei Campi Flegrei e a migliaia di pendolari, studenti e lavoratori il collegamento diretto con Napoli”, ha aggiunto Casillo.