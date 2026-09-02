Rubano fari da un’auto: arrestati un 18enne e 19enne

FUORIGROTTA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne ed un 19enne, per concorso in furto aggravato. In particolare, due agenti, liberi dal servizio e in forza, rispettivamente, alla locale Squadra Mobile e al Commissariato di Posillipo, mentre percorrevano via Michelangelo da Caravaggio, hanno notato i predetti intenti a smontare i fari posteriori di un’auto in sosta, per poi darsi alla fuga in direzione di via Manzoni. I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento sono riusciti a raggiungere e bloccare gli indagati, traendoli in arresto, anche grazie anche al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato San Paolo. La refurtiva è stata successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.