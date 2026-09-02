Rubate e danneggiate le sedie della chiesa all’aperto nella piazza di Pozzuoli

POZZUOLI – Rubate e danneggiate le sedie della chiesa all’aperto allestita in piazza della Repubblica a Pozzuoli. Delle 110 messe a disposizione dalla Protezione Civile ne restano oggi circa 50. Un numero esiguo dovuto a continui danneggiamenti e furti. “Le avevamo lasciate in piazza perché in caso di ulteriori emergenza sarebbero potute servire, soprattutto ad anziani e bambini” racconta Don Tonino, parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie che dal 31 luglio scorso celebra le funzioni religiose in piazza. “Invece molte sedie sono state prese e portate nelle loro case come se fossero di loro proprietà.”.