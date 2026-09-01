Bradisismo, a Pozzuoli proseguono senza sosta i controlli dei vigili del fuoco

POZZUOLI – A un mese dalla scossa di terremoto che ha interessato l’area dei Campi Flegrei, proseguono le attività dei vigili del fuoco. Moduli specializzati per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica sono impegnati nelle verifiche tecniche sugli edifici, mentre le squadre continuano le attività di recupero di beni dagli immobili interessati da provvedimenti di sgombero. Nella giornata di ieri al Posto di Comando Avanzato, sono stati pianificati e coordinati gli interventi e la dislocazione di personale mezzi sul territorio, il recupero di beni in un edificio di via Vitagliano e le verifiche nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli.