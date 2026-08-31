POZZUOLI/ Il grido d’allarme (non ascoltato) della preside del liceo Virgilio “Sede alternativa o doppi turni”

POZZUOLI – A Pozzuoli la data dell’inizio dell’anno scolastico è fissata per il 15 settembre. Nonostante i danni provocati dal terremoto del 31 luglio, il sindaco ha già garantito che entro quella data quasi tutti i plessi scolastici riapriranno. Ma le incognite restano tante. Tra queste emergono quelle del liceo “Virgilio”, di via Vecchia San Gennaro. Al fine di garantire un aggiornamento trasparente della situazione il dirigente scolastico del liceo Stefania Putzu ha pubblicato una nota esplicativa delle condizioni attuali del plesso scolastico.

GLI INTERVENTI – A cominciare dallo stato dai lavori di ripristino: “I lavori di ripristino dei tramezzi e dei divisori interni danneggiati sono ufficialmente in corso dallo scorso 10 agosto. Gli interventi, coordinati e finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli, procedono per consentire nel minor tempo possibile il recupero della piena funzionalità delle aule e degli spazi comuni dell’edificio principale, la cui struttura portante, lo ricordiamo, ha retto perfettamente alle sollecitazioni sismiche senza subire alcun danno strutturale”.

SEDE ALTERNATIVA – E’ sempre la dirigente Putzu a sottolineare il ritardo sulla scelta dell’eventuale sede alternativa nel caso la scuola non fosse disponibile per l’inizio dell’anno scolastico: “Al fine di tutelare il diritto allo studio dei nostri studenti e garantire una didattica regolare e continuativa, mi sono attivata tempestivamente inoltrando, già in data 11 agosto, formali e urgenti richieste di individuazione di una sede scolastica alternativa al Comune di Pozzuoli, alla Città Metropolitana di Napoli e al Prefetto di Napoli. Al momento attuale, non è pervenuta alcun riscontro formale a tali richieste. Di conseguenza, non ci è ancora noto se prima della data di inizio delle lezioni sarà messo a disposizione della nostra comunità un plesso alternativo sul territorio di Pozzuoli”.

PIANO EMERGENZIALE – Entrerebbe in gioco, qualora non fossero designate sedi alternative, un piano alternativo. Il Dirigente del “Virgilio” annuncia il suo piano emergenziale nel caso non dovesse essere messa a disposizione una nuova sede idonea: “Come Dirigenza ho predisposto un piano organizzativo prudenziale e transitorio volto a garantire l’avvio delle attività didattiche all’interno della nostra sede centrale, sfruttando gli spazi man mano resi sicuri e agibili. Nello specifico, si prevede l’istituzione di un periodo iniziale caratterizzato da doppi turni presso la nostra scuola. Tale modalità organizzativa si avvarrà delle aule che sono già state completate e di quelle che saranno ultimate nelle prossime settimane dalle ditte impegnate nei cantieri”.