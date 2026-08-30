POZZUOLI/ Enel stacca ancora la corrente ai parchi colpiti dai ladri

POZZUOLI – Ancora disagi per i cittadini di Monterusciello. Anche questa sera Enel ha staccato la fornitura di energia elettrica in via Modigliani, lasciando al buio e al caldo centinaia di famiglie. Un nuovo blackout improvviso, arrivato poco dopo le 21 e che sta interessando, in particolare, proprio la zona che negli ultimi tempi è stata ripetutamente colpita dai ladri di appartamento. Nessuna comunicazione finora è arrivata sui tempi previsti per il riallaccio della corrente. E per i residenti si preannuncia un’altra notte di calore e disagi.