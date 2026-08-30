Il Napoli riparte da “Gli Dei” di Pozzuoli, l’hotel portafortuna

POZZUOLI – Riparte da Pozzuoli e dall’hotel “Gli Dei” il campionato del Napoli nell’anno del centenario. Anche con mister Allegri, gli azzurri trascorreranno le vigilie delle partite casalinghe presso la celebre struttura alberghiera che sorge alla Solfatara, sul punto più alto e panoramico del Campi Flegrei. Il primo ritiro è terminato poco fa, con McTominay & Company che hanno lasciato l’hotel per dirigersi in pullman verso il Maradona dove alle 18:30 sono attesi dalla partita contro il Como di Fabregas. “Gli Dei” di Gennaro e Imma Martusciello oltre a offrire un servizio di alta qualità agli azzurri, è ormai diventato un autentico portafortuna per il Napoli di Aurelio De Laurentis che in quattro anni di soggiorno a Pozzuoli ha vinto due scudetti e una supercoppa italiana.