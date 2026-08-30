POZZUOLI/ Coppia di sub derubata a Lucrino: auto svaligiata e danneggiata

POZZUOLI – Due sub provenienti dal Nord Italia sono stati derubati in pieno giorno in via Miliscola a Pozzuoli, con la successiva beffa di una multa per divieto di sosta sul parabrezza dell’auto parcheggiata a Lucrino. A denunciare il furto sui social è la stessa coppia visibilmente amareggiata per quanto accaduto. “Questo video non nasce per parlare male di un posto in particolare, né tantomeno per creare allarmismo. – hanno raccontato i due sub – Quello che ci è successo è avvenuto in via Miliscola a Pozzuoli. Sappiamo che furti e situazioni del genere purtroppo non sono una novità, qui come in tante altre città”. Un furto in peno giorno avvenuto in pochi minuti senza che nessun passante se ne accorgesse. “E’ stata una novità per noi è scoprire che possa succedere in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti e in pochissimi minuti. (Scusate se siamo degli ingenui). E soprattutto – continuano i due giovani escursionisti – scoprire solo dopo che, in quella zona, episodi del genere sembrano essere risaputi. Le cose materiali torneranno. Piano piano ricompreremo tutto.

L’APPELLO – “Quello che fa più male è la sensazione di essere stati violati nella nostra privacy e nella nostra sicurezza. E quella, probabilmente, richiederà un po’ più di tempo. Non voglio che questa esperienza – concludono i sub – ci faccia avere un brutto rapporto con Napoli, con Pozzuoli o con qualsiasi altro posto. Sarebbe permettere a chi ci ha derubati di portarci via anche qualcosa che non era dentro quella macchina. Per questo facciamo questo video. Non per dirvi “non andate”. Ma per dirvi: andate, vivete questi posti meravigliosi, ma fate attenzione. Perché a noi è bastato davvero un attimo. E se raccontarlo eviterà anche solo a qualcuno di rovinarsi un’esperienza bellissima, allora questo video sarà servito a qualcosa“. I due sub hanno anche raccontato delle difficoltà di fare il grattino per le strisce blu in quanto il parchimetro di Lucrino non dà la possibilità di pagare con carta elettronica.

LA SEGNALAZIONE – A segnalare altri episodi analoghi su via Miliscola è Enzo Maione, il titolare del “Centro Sub Campi Flegrei”, il diving a cui i due subacquei si erano rivolti prima di subire il furto. “Episodi del genere sono accaduti più volte. sia Come titolare del diving che come Campi Flegrei Active abbiamo segnalato più volte il problema. Via Miliscola – ci dice Enzo Maione – è la strada più colpita dai malintenzionati perchè è anche la strada più frequentata dai turisti ignari di determinate dinamiche. E’ necessaria assolutamente la videosorveglianza e un maggiore controllo delle forze dell’ordine”.