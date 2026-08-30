Paura a Torregaveta: 62enne rischia di annegare, salvato dai bagnanti e dal 118

TORREGAVETA – Un uomo di circa 62 anni è stato salvato grazie al tempestivo intervento di alcuni bagnanti e del 118 intervenuto sulla spiaggia libera di Torregaveta, frazione tra Bacoli e Monte di Procida, a seguito di una chiamata d’emergenza in codice rosso per annegamento. I soccorsi sanitari hanno raggiunto la spiaggia in circa un minuto dalla chiamata. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il paziente sulla battigia in condizioni critiche e completamente cianotico. I sanitari hanno applicato immediatamente il protocollo d’emergenza provvedendo alla stabilizzazione del paziente e al posizionamento in posizione laterale di sicurezza, manovre che hanno permesso al sessantaduenne di espellere una significativa quantità d’acqua.

I SOCCORSI – Il paziente è stato poi trasferito d’urgenza a bordo dell’ambulanza, dove sono proseguite le manovre di assistenza infermieristica e l’ossigenoterapia. Grazie alle cure tempestive, l’uomo ha progressivamente ripreso conoscenza mostrando un netto miglioramento clinico. Successivamente, l’equipaggio ha ricevuto il supporto dell’automedica per il trasferimento definitivo in ospedale.