Bradisismo, nasce a Pozzuoli “Focus Flegreo”, comitato tecnico-scientifico di espertirti

POZZUOLI – All’indomani del nuovo, severo banco di prova rappresentato dalla scossa del 31 luglio scorso e a fronte di un biennio caratterizzato da stalli procedurali, fondi bloccati e da una governance frammentata tra i diversi livelli istituzionali, nasce ufficialmente Focus Flegreo, il Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti, funzionari pubblici, tecnici e addetti ai lavori che vivono e conoscono profondamente il territorio flegreo.

Il comitato si candida a essere un punto di riferimento operativo e un supporto multidisciplinare rigoroso per le amministrazioni, affiancandole nella gestione dell’emergenza bradisismica e ponendo le basi per il futuro rilancio economico, turistico e produttivo dell’area. Ad illustrare la genesi e le priorità del neonato organismo è l’ingegnere Marco Esposito, tecnico impegnato da anni nello studio e nell’applicazione di sistemi di consolidamento sull’edificato storico, designato come portavoce del comitato:

“La nascita di Focus Flegreo risponde a una necessità non più rinviabile: voltare pagina rispetto a un metodo che in questi due anni ha mostrato evidenti falle”, dichiara l’ingegnere Marco Esposito. “Non possiamo più accettare che la sicurezza delle nostre case e delle nostre infrastrutture venga affidata a modelli teorici da scrivania o a procedure burocratiche avulse dalla realtà dei luoghi. Abbiamo fondi stanziati che faticano a tradursi in cantieri, edifici pubblici ancora inagibili e cittadini ostaggio di cavilli urbanistici e di diagnosi sommarie.

I PUNTI – Focus Flegreo nasce per mettere a disposizione delle istituzioni un patrimonio vivo di competenze trasversali che unisce l’esperienza di chi opera nella pubblica amministrazione alla specializzazione di ingegneri, geologi, architetti ed economisti con l’unico obiettivo del bene comune”.

Il manifesto fondativo di Focus Flegreo fissa cinque punti programmatici e inderogabili per il territorio:

1. Governance Unitaria e Competente: Superare la frammentazione tra Governo, Struttura Commissariale, Regione e Comuni attraverso una struttura decisionale snella, dotata di poteri di deroga e guidata da chi conosce le dinamiche della Pubblica Amministrazione.

2. Dalla Teoria al Campo: Stop ai modelli algoritmici a distanza; via libera a campagne di indagine diagnostica reale e puntuale condotte da esperti con comprovata esperienza nel consolidamento strutturale e geotecnico in aree sismiche.

3. Sblocco Immediato dei Fondi: Attuazione di soluzioni tecniche e normative, come lo scudo tecnico-amministrativo già elaborato dal comitato, per separare la sicurezza sismica urgente dalla conformità urbanistica, sbloccando le risorse per i cittadini e i condomini.

4. Infrastrutture e Mobilità: Ottenere cronoprogrammi certi per la riapertura della Metro Linea 2 e della Circumflegrea, affrontando la sicurezza del sottosuolo con ingegneria avanzata e predisponendo collegamenti alternativi a tutela della cittadinanza e del tessuto commerciale che resiste.

5. Dai Moduli ai Cantieri: Superare la logica delle schede di agibilità speditive per passare immediatamente a perizie approfondite ed all’apertura di cantieri di miglioramento e adeguamento sismico, avvalendosi di strumenti finanziari agili e svincolati dalle difformità edilizie minori.

L’impegno del comitato, tuttavia, non si ferma alla denuncia e alla proposta teorica. Come annunciato dal portavoce Marco Esposito, la fase operativa è già pienamente avviata: “Nei prossimi giorni abbiamo già in programma una serie di incontri istituzionali strategici”, anticipa Esposito. “Il nostro intento è di offrire da subito un supporto concreto e qualificato. Vogliamo affiancare gli enti locali per rendere immediatamente applicabili le misure già messe in campo e avviare senza indugio nuove iniziative capaci di dare risposte certe, rapide e strutturali agli abitanti dei Campi Flegrei”. Focus Flegreo è un gruppo aperto alla partecipazione di tutti i tecnici, funzionari ed esperti che intendano mettere la propria esperienza al servizio di un fronte comune fondato sul rigore scientifico e sulla determinazione operativa.