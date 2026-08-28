Sangiuliano tra gli sfollati di Pozzuoli «Volevamo dare 12 milioni di aiuti, la giunta Fico non ha voluto»

POZZUOLI – «In Consiglio Regionale ho ripetuto alla maggioranza del barbecue e dei cocomeri, che a Ferragosto ha preferito la grigliata al lavorare per i campani, che serve lo stato di emergenza per i Campi Flegrei. Dobbiamo dare ai cittadini colpiti un’abitazione e un aiuto concreto il prima possibile e lo stato di emergenza è lo strumento più efficace.» È quanto fa sapere il consigliere regionale ed ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che due giorni fa ha visitato le zone di via Napoli colpite dal sisma «La giunta Fico ha stanziato dei fondi troppo esigui per le necessità dei cittadini dei Campi Flegrei, bocciando la nostra proposta di portare gli aiuti da 5 milioni a 12. Mentre i campani soffrono, la maggioranza-barbecue ignora i problemi.»