Droga in officina: arrestato un 35enne

VILLARICCA – I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 35enne già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono impegnati in un servizio ad hoc in via Europa. Vogliono controllare un’officina. È tutto pronto, si entra. All’interno il 35enne. Nei locali dell’attività trovati 220 grammi circa di hashish, 650 grammi circa di marijuana, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un telefono e mille 560 euro in contati ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione prosegue. In casa del 35enne trovati semi di cannabis e un altro bilancino di precisione. Arrestato, è ora domiciliari in attesa di giudizio.