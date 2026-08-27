Pizzo al cantiere edile: partita da Pozzuoli l’indagine che ha portato all’arresto dell’estorsore

GIUGLIANO – È partita da Pozzuoli l’indagine che ha portato all’arresto di Angelo Ceparano, 31 anni, di Giugliano, autore di un’estorsione ai danni di un cantiere edile di Mugnano di Napoli. Attività delicata, avviata dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli e proseguita dai colleghi del commissariato di Giugliano che hanno preso l’uomo in flagranza di reato, proprio all’interno dell’attività che aveva messo nel mirino. Uscito da poco dal carcere in seguito a una condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina, kobret e crack, Ceparano dopo essere arrivato nel cantiere edile e aver intimato al titolare di versare la “quota” per quella che viene definita la classica “rata di Ferragosto”, si è trovato davanti i poliziotti che lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.