Tende e striscioni degli sfollati davanti alla sede del consiglio regionale «Pozzuoli non può più aspettare»

La rete “Pozzuoli Esiste Ancora” è questa mattina sotto la sede del “Consiglio regionale della Campania”, in occasione della seduta straordinaria dedicata ai Campi Flegrei. Tende e striscioni davanti all’ingresso del Consiglio per ribadire le richieste già portate nelle sedi istituzionali e chiedere che dalla seduta di oggi arrivino “atti concreti e impegni precisi”. «Siamo qui perché oggi non può essere l’ennesima giornata di parole. Chiediamo che il Consiglio regionale approvi tutte le proposte della città e le sostenga nel documento da presentare al Governo. Gli sfollati, le famiglie, i lavoratori e le attività economiche non possono più aspettare». La mobilitazione della rete prosegue quindi davanti alla Regione, con una richiesta netta: sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi. «Pozzuoli ha già aspettato troppo. Ora servono risposte. E servono subito».