«Stato di emergenza subito» In centinaia in corteo a Pozzuoli

POZZUOLI – In centinaia hanno manifestato ieri a Pozzuoli per chiedere lo “Stato di emergenza” a seguito della crisi sismica del 31 luglio scorso. Cittadini, commercianti, comitati e associazioni hanno dato vita a un lungo corteo (nella foto di Enzo Buono) con una fiaccolata partita dal lungomare Sandro Pertini di via Napoli fino alla piazzetta di Bagnoli. La manifestazione è stata organizzata dal “Comitato Emergenza Campi Flegrei”. Slogan, striscioni e la richiesta principale: il riconoscimento dello stato di emergenza e l’istituzione di una legge speciale per i Campi Flegrei a un mese dall’inizio della crisi che ha messo in ginocchio il tessuto economico e sociale della città. Una manifestazione pacifica che ha dato voce alla centinaia di cittadini e commercianti ormai finiti in un calvario senza fine.

LA VISITA –Nella stessa serata, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (oggi consigliere regionale) ha visitato a via Napoli il “rione marocchini” e “cappuccini” di via Napoli, tra le zone più colpite dal sisma, alla vigilia del consiglio regionale sui Campi Flegrei in programma quest’oggi.