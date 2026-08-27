Sfollati ancora in aumento a Pozzuoli: sono 3.957

POZZUOLI – Sono 3.957 gli sfollati a Pozzuoli, stando all’ultimo bollettino sulla crisi diffuso questa mattina dal COC. Numeri che raccontano anche di 480 ordinanze (di cui 13 revocate) per un totale di 1.655 nuclei familiari sgomberati (40 sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 111 persone). Tra gli sfollati 3.900 sono in sistemazione autonoma, 118 sono ospitati in strutture alberghiere e 50 al Palatrincone. Infine 1.288 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.366 persone, di cui 688 over 65 e 570 con disabilità. Finora il CAS è stato pagato a 962 nuclei familiari.