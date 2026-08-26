«Ciao Manuela, per sempre nel mio cuore» il ricordo del fidanzatino della studentessa morta a Licola

LICOLA – «Rimarrai per sempre stampata così nel mio cuore amore mio…non poteva succedermi cosa più brutta di questa. Ti porterò per sempre sulla mia pelle, sul mio cuore e nei ricordi più belli e pazzi che avevamo. Sei stata tutto per me, non sento più nulla senza di te. Spero che ora hai trovato la pace che tanto desideravi. Ciao piccola mia, proteggimi sempre da tutto. Ce la farò per te, è una promessa come mi manchi, spero che sia solo un brutto sogno. Ti amo da impazzire fino all’infinito angioletto mio». E’ questo il ricordo del fidanzatino di Manuela Chiarolanza, la studentessa di 16 anni morta questa notte in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo.