Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 3.881

POZZUOLI – Sono 3.881 le persone rimaste senza una casa a Pozzuoli a seguito della scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. E’ questo il nuovo bilancio che conta anche 465 ordinanze emesse dal comune di Pozzuoli (di cui 12 revocate), 1.580 nuclei familiari attualmente sgomberati, 3.822 persone in sistemazione autonoma, 118 ospitate in strutture alberghiere e 52 accolte al Palatrincone. Infine sono 1.271 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, che hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.320 persone, di cui 673 over 65 e 561 con disabilità.