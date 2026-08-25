Terribile incidente stradale a Licola: due ragazze in gravissime condizioni

LICOLA – Un terribile incidente stradale è avvenuto questa sera in via Madonna del Pantano, a Licola di Giugliano. Coinvolti un’auto e uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazze. Sono state proprio queste ultime due ad avere la peggio a seguito del violento impatto tra i due mezzi. Sbalzate dallo scooter sono finite rovinosamente sul selciato riportando gravissime ferite nonostante indossassero entrambe il casco. A prestare loro il primo soccorso è stato un residente del posto – Giovanni Della Ragione, infermiere del 118 di Pozzuoli – richiamato dalle urla di alcuni testimoni. L’impatto è avvenuto in un tratto di curva della strada che collega le frazioni di Licola e Varcaturo, nei pressi di un noto ristorante per cerimonie. Sul posto sono giunte, poco dopo, due ambulanze e un’automedica (proveniente da Qualiano) che dopo le prime cure del caso le hanno trasferite in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Ferito in maniera lieve anche l’automobilista. Sul posto è giunta una volante della Polizia che indaga sull’accaduto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.