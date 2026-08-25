Bradisismo, ipotesi contributo forfettario agli sfollati e ristoro per i commercianti di Pozzuoli

POZZUOLI – Un contributo forfettario per consentire agli sfollati di fare rientro quanto prima nelle loro abitazioni. E’ questa una delle ipotesi proposte nel corso del vertice a cui hanno partecipato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, la vicesindaca di Napoli Laura Lieto e i rappresentanti dei comitati civici dei Campi Flegrei. «Io credo che queste nuove proposte colgano proprio nel segno tutte le incombenze e le urgenze che il territorio sta manifestando, a iniziare per esempio dal rientro nelle rispettive abitazioni da parte degli sfollati con un emendamento che è molto particolare che dà la possibilità anche attraverso la richiesta di contributo forfettario di entrare quanto prima nelle abitazioni, – ha detto il Prefetto – ma poi ci sono tante altre proposte che vanno proprio nella direzione a mio giudizio giusta che non sono di carattere finanziario, ma altre proposte sono di carattere tecnico e ovviamente tutti ci stiamo spendendo perchè questo documento possa essere quanto più vicino possibile alle posizioni di tutti e lo presenteremo il 31 agosto, quando verrà qui in prefettura il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi». Sugli aiuti alla popolazione il Prefetto ha poi aggiunto «Io credo che noi dobbiamo rendere la proposta binaria, una riguarda il rientro della popolazione nelle rispettive case, il secondo riguarda un ristoro alle attività commerciali e imprenditoriali, il terzo binario che io aggiungerei è quello di avere anche una proposta che sia nel segno di accelerare le pratiche, i procedimenti amministrativi perchè questa situazione non può permettersi lungaggini anche amministrative.»