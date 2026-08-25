Cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 3.830

POZZUOLI – Viaggia verso le quattromila unità il numero degli sfollati a Pozzuoli che oggi ha raggiunto quota 3.830, risultato di 446 ordinanze (di cui 10 sono state revocate) per un totale di 1.551 nuclei familiari che attualmente risultano sgomberati (nove hanno fatto rientro nelle loro abitazioni), Tra gli sfollati 3.688 persone si trovano in sistemazione autonoma, 118 sono ospitate in strutture alberghiere e 52 al Palatrincone di Monterusciello. Per quanto concerne gli aiuti, 1.340 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.320 persone, di cui 673 over 65 e 561 con disabilità;