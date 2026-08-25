Pozzuoli, guardia medica trasferita ad Arco Felice

POZZUOLI – Il servizio di Guardia Medica (Continuità Assistenziale), situato in Via Diano 31, è stato trasferito temporaneamente presso la Casa di Comunità di Arco Felice, in Via Virgilio 1. Il trasferimento temporaneo ad Arco Felice si è reso necessario per consentire i lavori di messa in sicurezza delle strade e delle vie di accesso all’attuale sede. “L’obiettivo prioritario – fa sapere l’ASL Napoli 2 Nord – è garantire che ogni cittadino possa raggiungere i presidi sanitari in totale sicurezza. Il servizio tornerà nella sede originaria non appena le vie di accesso saranno completamente ripristinate e sicure.”