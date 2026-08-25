Bradisismo, nuovo incontro pubblico a Pozzuoli

POZZUOLI – Nuovo incontro pubblico questo pomeriggio a Pozzuoli. Alle ore 18 – presso i giardinetti di “Corso Terracciano” – il comitato “Pozzuoli esiste ancora” terrà un nuovo momento di dibattito e partecipazione sui temi legati alla crisi sismica che il 31 luglio scorso ha colpito la città. “Sicurezza, casa, lavoro, sostegni e servizi. Non ci interessa alimentare discussioni sterili: ci interessa ottenere risposte concrete per Pozzuoli. Qui siamo nati, qui vogliamo vivere” fanno sapere gli organizzatori che in giornata parteciperanno al confronto con il Governo in Prefettura.