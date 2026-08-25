Fico allontana l’America’s Cup dal bradisismo «Nessuna correlazione»

POZZUOLI – «Non c’è nessuna correlazione tra decreto, legge speciale o stato di emergenza con una manifestazione sportiva. Questo è assolutamente slegato, non c’entra assolutamente niente. Queste sono tutte cose che vanno elaborate da un punto di vista tecnico e di interesse per l’area flegrea e in questo caso ancora di più per Pozzuoli. Tutto il resto non c’entra assolutamente nulla, noi stiamo parlando di norme, di tecnicismi». Lo ha detto il presidente della regione, Roberto Fico, escludendo qualsiasi impatto di una eventuale dichiarazione di stato di emergenza per i Campi Flegrei o nel caso di una legge speciale per i Campi Flegrei sulla America’s Cup, che inizierà con le regate preliminari il mese prossimo.