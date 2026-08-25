BACOLI/ Trascinato dalle onde bimbo salvato da un bagnino

BACOLI – Momenti di paura questa mattina a Miliscola, al lido Turistico. Un bambino di 7 anni è stato infatti salvato da Antonio, un bagnino del lido, dopo che il vento di scirocco delle ultime ore ha generato una corrente insidiosa che lo stava trascinando a largo della scogliera. L’allarme è scattato da un bagnante che ha subito allertato il salvataggio del lido i quali sono riusciti a riportarlo a riva salvandogli la vita senza particolari conseguenze. Il bambino si trovava in acqua a fare il bagno da solo, in una zona di secca, apparentemente in sicurezza, ma le forti correnti che oggi hanno caratterizzato il mare di fronte al litorale di Miliscola, lo hanno inavvertitamente trascinato più lontano, quasi oltre la scogliera.