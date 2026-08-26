Tragedia a Licola: morta 16enne in incidente stradale, grave l’amica di 18 anni – LE FOTO

LICOLA – Non ce l’ha fatta la più piccola delle due ragazzine rimaste coinvolte ieri sera in un incidente stradale in via Madonna del Pantano. Emanuela C, 16 anni, è deceduta poco dopo il trasferimento all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto tra il motorino sul quale stava viaggiando e un’automobile. Restano gravi le condizioni dell’amica di 18 anni, che attualmente è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del nosocomio flegreo. Sotto choc il conducente della vettura, anche lui costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Indagini – da parte della Polizia di Stato – sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla salma della minore è stata disposta l’autopsia da parte del pubblico ministero di turno che servirà ad accertare cause e tempi del decesso. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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