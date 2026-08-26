Pozzuoli esiste ancora, va avanti la mobilitazione “Apprezzeremo le giuste modifiche al decreto”

POZZUOLI – Una giornata iniziata in Prefettura e conclusa tra i cittadini. La rete Pozzuoli Esiste Ancora ha partecipato questa mattina alla riunione della Cabina di Regia dedicata allemergenza dei Campi Flegrei, confrontandosi con la Regione, i Comuni e gli altri soggetti presenti al tavolo. Le proposte avanzate dalla rete sono state ascoltate e recepite dalla Regione e dalle amministrazioni comunali, che dovranno ora contribuire alla stesura del documento di sintesi che uscirà dalla Cabina di Regia e sarà successivamente sottoposto al Governo. Alle ore 19, Pozzuoli Esiste Ancora ha poi incontrato la cittadinanza per riferire, punto per punto, quanto emerso dal confronto istituzionale.

I TEMI – Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati gli impegni assunti, le proposte avanzate e le questioni che, secondo la rete, non hanno ancora ricevuto risposte sufficienti. «Siamo pronti a esaminare il documento di sintesi che uscirà dalla Cabina di Regia e a valutare nel merito le modifiche proposte. Ma continueremo a batterci per tutto ciò che ancora manca», ha dichiarato la rete Pozzuoli Esiste Ancora. Tra i temi ancora aperti figurano gli aiuti e i ristori per le attività economiche, la tutela delle persone fragili e il sostegno ai lavoratori, agli inquilini e alle famiglie sfollate. Particolare attenzione è stata dedicata all’adeguatezza del Contributo di autonoma sistemazione. «Il CAS, nelle condizioni attuali, non è sufficiente a sostenere i costi reali di una nuova abitazione. Chiediamo che venga agganciato ai canoni concordati e che siano individuate aree attrezzate nelle quali poter collocare soluzioni abitative temporanee». La rete ha chiesto anche un impegno più stringente sul fronte delle sistemazioni alberghiere. «È necessario un accordo vincolante con Federalberghi affinché siano messi a disposizione alloggi nelle strutture ricettive più vicine a Pozzuoli. Le famiglie non possono essere allontanate dalla propria città, dal lavoro, dalle scuole e dalla propria rete sociale».

IL PERCORSO – Pozzuoli Esiste Ancora ha quindi ribadito quale sarà il percorso delle prossime settimane: confronto con le istituzioni, verifica puntuale del documento di sintesi, coinvolgimento costante dei cittadini e prosecuzione della mobilitazione. «La nostra strada è chiara: riconosceremo ogni modifica al decreto capace di offrire risposte concrete, ma sulle questioni ancora irrisolte non arretreremo. Siamo pronti a portare la voce di Pozzuoli a Napoli con un presidio il 31 agosto, in occasione della presentazione del documento al Governo. Pozzuoli non può vivere di rinvii: servono risposte immediate per lemergenza e soluzioni strutturali per il futuro».