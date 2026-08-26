Musumeci annuncia aiuti economici per Pozzuoli “Sostegno del 100% per le famiglie in difficoltà”

POZZUOLI – Annuncia aiuti per la popolazione colpita dal sisma il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci “Per chi volesse adeguare la propria casa alle norme antisismiche, lo Stato interviene: 70% il pubblico e 30% a carico del privato. Se poi il privato proprietario della casa risulta essere con un reddito basso lo Stato intende intervenire, e lo stiamo prevedendo nella conversione dell’ultimo decreto legge, anche con il 100%”. Lo ha annunciato oggi Musumeci parlando al meeting di Rimini. “Più di questo non possiamo fare, naturalmente bisogna avere, soprattutto lì ai Campi Flegrei, la consapevolezza che il governo tutto può fare tranne impedire le scosse”, ha aggiunto Musumeci, ricordando che il fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei “è recidivo, nel senso che si comincia a lavorare per riparare i danni alle case dell’ultima scossa e, mentre si lavora, ne arriva un’altra che mette fuori uso altre cento, duecento, mille case”. “Lo Stato – ha sottolineato ancora Musumeci – ha fatto quello che ha fatto, con un grande programma per i Campi Flegrei, più di 800 milioni finora destinati, interveniamo sull’edilizia pubblica con un commissario ad hoc, Soccodato, e interveniamo sull’edilizia privata per riparare i danni subiti”.