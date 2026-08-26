«Eri meravigliosa» Il ricordo di Manuela, morta a 16 anni nell’incidente di Licola

LICOLA – Bella, allegra e solare. Così tutti ricordano Manuela C, la sedicenne che ha perso la vita nella notte in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in via Madonna del Pantano, stradone che collega le frazioni di Varcaturo e Licola. Insieme a lei è rimasta coinvolta nello schianto contro un’auto un’amica di 18 anni, che sta combattendo contro la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pozzuoli. Studentessa, iscritta al quarto anno dell’istituto tecnico “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli, Manuela viene descritta da tutti come una ragazza allegra e solare “Due giorni fa era con mio figlio al Fusaro a ridere e scherzare. E’ inaccettabile. Era meravigliosa, un carattere dolcissimo, brava a scuola” è il ricordo di Francesca, madre di un compagno di scuola della sedicenne che viveva con la famiglia nella frazione di Licola di Giugliano, a pochi passi dal luogo dell’incidente.

IL RICORDO – “Amore non doveva andare così, la vita ti ha già messo troppe volte a dura prova e stata dura con te. Ci siamo riviste sedute al tavolo abbracciandoci e mi hai detto cose bellissime. Facevi sempre parte della mia famiglia. Amavi prince più di me però mi dicesti ed io ti ho sorriso perché prince è la cosa più bella che mi sia capitata ed ero felice vederti felice quando lo vedevi. Ora da lassù veglia sui tuoi cari ,soprattutto su mamma papà e il tuo fratellino che ora sono persi senza te” scrive Rosa, la madre del fidanzino di Manuela.

LE INDAGINI – Intanto proseguono le indagini da parte della Polizia per accertare le responsabilità sulla morte della giovane e il ferimento dell’amica che era con lui. Sotto choc il conducente dell’auto, trasferito all’ospedale di Giugliano. La salma della 16enne è stata sequestrata per l’autopsia disposta dal pubblico ministero di turno.