Regione Campania destina 7 milioni di euro per Pozzuoli e i Campi Flegrei

NAPOLI – “Con l’approvazione della Risoluzione di maggioranza vengono puntualizzati alcuni importanti temi che auspichiamo vengano approvati in occasione della conversione del Decreto Legge n. 144 del 7 agosto 2026, per rafforzarlo e renderlo ancora più efficace, e con la Legge che destina sette milioni del proprio avanzo di amministrazione ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, il Consiglio Regionale della Campania compie in via del tutto straordinaria un’azione concreta ed incisiva per dimostrare vicinanza e sostegno alla comunità flegrea, un precedente unico ed una scelta politica forte che noi abbiamo fatto. Esprimo un grande ringraziamento a tutti i Consiglieri regionali, di maggioranza e di minoranza, per il grande lavoro svolto oggi per i cittadini e le cittadine dei Campi Flegrei”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

IL SOSTEGNO – “Con questa legge, che destina sette milioni ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, giunge una vicinanza straordinaria e concreta ai Campi Flegrei, dopo lo stanziamento di un milione da parte della Giunta regionale e mi auguro che questo stanziamento diventi marginale rispetto a quelli che arriveranno dopo dal Governo ma oggi noi facciamo la nostra parte, senza distinzioni politiche”, ha aggiunto l’esponente del Pd, che ha espresso grande solidarietà ai cittadini e alle cittadine del territorio ed ai Sindaci che stanno affrontando una prova molto difficile e dimostrando grande capacità amministrativa” ed un grande plauso al Presidente della Regione Campania Roberto Fico “per l’efficace lavoro che sta svolgendo in sintonia con il Governo centrale per garantire le risposte più concrete ed efficaci alle popolazioni e agli imprenditori del territorio e per aver concretamente avviato il percorso per l’approvazione della legge speciale per i Campi Flegrei”.