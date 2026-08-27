Disagi a Pozzuoli, Enel stacca la corrente 12 ore prima del previsto

POZZUOLI – Come se non bastassero il gran caldo e la crisi sismica, ad aggravare le condizioni dei cittadini di Pozzuoli stasera ci ha pensato l’Enel che ha staccato anzitempo la fornitura di energia elettrica ai residenti dei parchi residenziali di Monterusciello. È accaduto intorno alle 9 in via Modigliani dove l’intera zona è stata colpita da un improvviso blackout. Un’interruzione che era stata programmata per le 10 di domani ma che Enel, molto probabilmente, ha deciso di anticipare senza avvertire nessuno.