Fico e Zabatta annunciano “Terminata la prima fase dei lavori all’Hub di Pozzuoli”

POZZUOLI – Si è conclusa la prima fase dei lavori previsti nell’area ubicata tra via Artiaco e via Campana, nel Comune di Pozzuoli, dove sarà realizzato un presidio logistico e di accoglienza per la popolazione flegrea. Gli interventi, incentrati sulle operazioni di sfalcio della vegetazione, pulizia e ripristino dell’accessibilità dell’area, sono stati eseguiti dalla società in house SMA Campania S.p.A., sotto il diretto coordinamento dell’Assessorato regionale alla Protezione Civile. I lavori proseguiranno con le successive fasi di allestimento per rendere la struttura pienamente operativa nel più breve tempo possibile.

IL SITO – L’Hub di via Artiaco è concepito come un centro di assistenza, coordinamento e presidio logistico strategico della Protezione Civile nel comune di Pozzuoli. La struttura è destinata a svolgere funzioni per la gestione della sicurezza e del soccorso alla popolazione flegrea: Primo intervento e soccorso. Punto di riferimento operativo integrato per assicurare una risposta rapida e coordinata in caso di emergenze e nuove scosse sismiche; Accoglienza e supporto alla popolazione. Centro presidiato per l’orientamento, l’assistenza diretta, la prima accoglienza e il supporto ai cittadini del comprensorio; Presidio del territorio. Presidio logistico permanente per le squadre operative, i tecnici e i volontari della Protezione Civile impegnati sul territorio.

LA MISURA – “Il completamento di questo primo lotto di interventi per il ripristino e la pulizia dell’area di via Artiaco rappresenta un passo fondamentale nel cronoprogramma che ci siamo prefissati. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la squadra di SMA Campania per la prontezza, l’efficienza e la dedizione dimostrate nell’eseguire le opere di ripristino dell’accessibilità. L’Hub di via Artiaco sarà un presidio centrale per la Protezione Civile a Pozzuoli, per offrire risposte veloci ai cittadini e alle famiglie”, ha dichiarato l’Assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta. “Proseguiamo nell’attuazione delle attività per la sicurezza e il supporto alla popolazione colpita dal sisma. Tra queste anche gli interventi per l’hub di via Artiaco, lavori portati avanti celermente grazie alla sinergia delle istituzioni e all’impegno di uffici e strutture. Continuiamo a mettere in campo tutte le misure necessarie per dare risposte alla cittadinanza e siamo impegnati a definire in cabina di regia, con i comitati civici e i comuni, gli emendamenti al decreto-legge Campi Flegrei.”, ha concluso il Presidente della Regione Campania Roberto Fico