La prima di Allegri a Pozzuoli è al White Chill Out Lungomare

POZZUOLI – Dopo Antonio Conte c’è Massimiliano Allegri a Pozzuoli, sponda White Chill Out Lungomare. Per il nuovo mister degli azzurri ieri sera una cena con lo staff tecnico, presso il ristorante da sempre punto di riferimento per tecnici e calciatori del Napoli. Antipasti di mare, crostacei e il classico risotto tra i piatti serviti da Nicola Scamardella, prima dei selfie e le foto di rito. Gli azzurri torneranno domenica a Pozzuoli per il ritiro presso l’hotel Gli Dei, in vista della partita in casa contro il Como di Cesc Fabregas.