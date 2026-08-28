Uomo lasciato morto davanti all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Il suo corpo ormai senza vita è stato lasciato all’ingresso del pronto soccorso da due uomini a bordo di un’auto che poi sono scappati. E’ successo ieri sera all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. La vittima (A.D.N.) è un 37enne residente al Rione Toiano. Inutile è stato il tempestivo intervento da parte dei sanitari del nosocomio che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito, che hanno avviato indagini sull’accaduto riuscendo a risalire ai due uomini che erano in auto con lui.

LE INDAGINI – Secondo quanto ricostruito il 37enne, ormai già senza vita, sarebbe stato accompagnato da due uomini a bordo della sua stessa auto. Una volta lasciato davanti al nosocomio, i due hanno percorso un breve tragitto prima di abbandonare l’auto e proseguire la fuga a piedi. La morte di A.D.N., conosciuto in città per i suoi trascorsi da cameriere presso ristoranti e locali, sarebbe avvenuta per motivi legati al consumo di sostanze stupefacenti. Ipotesi che potrà essere confermata solo dall’autopsia che è stata disposta dal pubblico ministero di turno.