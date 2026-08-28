Piantedosi torna a Napoli per riunione su emergenza Campi Flegrei
POZZUOLI – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, lunedì 31 agosto, alle 11:00, sarà in piazza Municipio a Napoli per prendere parte alla cerimonia commemorativa in ricordo del giovane musicista Giovanbattista Cutolo ucciso a 24 anni nel corso di una lite per futili motivi, era il 31 agosto del 2023. A seguire, alle 12:30, presiederà, al Palazzo di Governo, in piazza Plebiscito, una riunione sull’emergenza bradisismica nell’area dei Campi Flegrei.