Pozzuoli, gli sfollati sono 3.854

POZZUOLI – Sono 3.854 le persone attualmente sgomberate, di cui 3.222 hanno richiesto il CAS, 121 sono ospitate in strutture alberghiere, 50 sono accolte al Palatrincone e 461 non hanno richiesto assistenza al Comune. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino sulla crisi sismica che annovera anche 502 ordinanze di sgombero (di cui 13 sono state revocate), 1.687 nuclei familiari sgomberati (53 sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 130 persone).