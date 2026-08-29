Bradisismo, a Pozzuoli il numero degli sfollati è salito a 4mila

POZZUOLI – È salito 4.030 il numero delle persone sfollate a Pozzuoli a seguito della scossa del 31 luglio scorso, risultato di 521 ordinanze di sgombero emesse finora (13 sono state revocate) destinate a 1.771 nuclei familiari. Delle persone attualmente sgomberate, 3.222 hanno richiesto il CAS, 121 sono ospitate in strutture alberghiere, 50 sono accolte al Palatrincone e 637 non hanno richiesto assistenza al Comune. Infine 1.330 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.222 persone, di cui 703 over 65 e 474 con disabilità.