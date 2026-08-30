POZZUOLI/ Turisti “scaricati” (abusivamente?) davanti al mercato del pesce: la delibera anti bus fa ancora flop

POZZUOLI – Forse è una delle peggiori delibere che un’amministrazione comunale abbia mai messo in campo. Non solo per l’impopolarità (visto che non ha soddisfatto praticamente nessuno) e gli errori tecnici (di cui si è ampiamente scritto nelle scorse settimane) ma anche per la difficoltà della sua attuazione. Un capitolo nero, a cui oggi si aggiunge l’ennesimo episodio avvenuto stamattina. Racconta dei turisti fatti scendere davanti al mercato ittico al dettaglio di via Fasano, nello spazio riservato ai pullman di linea. Il tutto – a quanto pare – in maniera del tutto illegittima visto che la famosa ordinanza non lo prevede.

IL PARCHEGGIO – Non solo. Mentre un bus faceva scendere i turisti, un altro veniva parcheggiato in un’area nei pressi di un edificio inagibile che non rientra in quelle individuate e indicate nella famosa ordinanza. Confusione che oggi, dopo aver reso difficile la vita ai turisti diretti verso le isole di Ischia e Procida, oggi complica anche le normali operazioni davanti al mercato ittico di Pozzuoli dove i posti riservati ai bus di linea vengono occupati da quelli turistici.