Infermiera aggredita all’ospedale di Giugliano: carabinieri arrestano una 54enne

GIUGLIANO – È al triage del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania quando sente il rumore insistente di un clacson. Un’auto è appena arrivata davanti all’ospedale. L’infermiera esce per capire cosa stia accadendo. La vettura si ferma e all’interno c’è un’anziana donna che ha bisogno di aiuto. Non c’è tempo da perdere. L’infermiera inizia subito a prestarle soccorso. Ma proprio mentre è impegnata ad aiutare la donna, alle sue spalle qualcuno la aggredisce. Con il solo intento e accelerare i tempi dei soccorsi, la colpisce con pugni e schiaffi alla schiena. Nonostante i colpi ricevuti, l’infermiera riesce a portare l’anziana all’interno del Pronto Soccorso, affidandola alle cure del personale sanitario. Chiama il 112. Sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano ricostruiscono quanto accaduto. A finire in manette è una 54enne, già nota alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di lesioni personali ai danni di personale sanitario. Arrestata, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.