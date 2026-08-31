«Basta fumo negli occhi» cittadini di Pozzuoli verso la Prefettura – LE FOTO

POZZUOLI – «Basta fumo negli occhi» Recita lo striscione esposto dai cittadini che si sono radunati a Pozzuoli in vista dell’arrivo del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, atteso presso la Prefettura di Napoli. In tanti questa mattina si sono radunati a Largo Palazzine e in altri punti della città per manifestare a un mese esatto dalla scossa più forte di sempre. Dopo i sit-in tutti saliranno pullman per raggiungere la Prefettura dove andrà in scena una protesta pacifica. «La notte andiamo a dormire con la paura di morire. È atroce quello che ci state facendo» recita un cartello sostenuto da uno sfollato.

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