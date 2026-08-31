«Il tuo sorriso resterà acceso nei nostri cuori» Palloncini bianchi e fiori per l’ultimo saluto a Manuela, morta a 16 anni – LE FOTO

BACOLI – «Il tuo sorriso resterà acceso per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio, Manu». Recitava così lo striscione affisso davanti alla chiesa di Sant’Antimo e Santa Filomena, a Torre di Cappella, dove sono stati celebrati i funerali della piccola Manuela Chiarolanza, la ragazzina di appena 16 anni morta la scorsa settimana in un tragico incidente stradale avvenuto in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo. A salutare l’arrivo de feretro fiori e palloncini bianchi. Per l’ultimo saluto alla studentessa tanti amici e compagni di scuola che si sono stretti intorno all’immane dolore che ha colpito i genitori e il fratellino. L’uscita della bara bianca dalla chiesa è stata salutata dal rombo dei motori e dai clacson dei motorini degli amici della giovane.

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