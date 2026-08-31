Pozzuoli, si va verso la legge speciale. Proteste e malori all’esterno della Prefettura

POZZUOLI – Si va verso la legge speciale per Pozzuoli e i Campi Flegrei. E’ quanto ha fatto sapere il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che questa mattina ha preso parte al vertice il Prefettura «Nessuno ha la bacchetta magica per la soluzione di tutti i problemi. Siamo tutti impegnati e credo che si possa andare a concepire qualcosa che anche attraverso una legge speciale, sia capace di gestire in maniera permanente la specificità del caso» ha detto Piantedosi giunto a Napoli per raccogliere il pacchetto di emendamenti al Decreto legge Campi flegrei in vista della conversione in legge. «Il governo non ha alcuna difficoltà a condividere, al di là della proclamazione dello stato di emergenza o meno, che il tema dei Campi flegrei sia oggetto di un intervento sistematico – ha spiegato il Ministro – Nell’immediato l’obiettivo è avere una maggiore speditezza delle procedure nelle procedure e di estensione della possibilità di intervento anche laddove ci fossero delle difformità che non siano, per dimensione o diretta incidenza sulla stabilità degli edifici, di particolare rilevanza» ha detto Piantedosi Al vertice, con Piantedosi e il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, erano presenti il presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico; il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi; i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Josi Della Ragione; il vescovo della diocesi di Pozzuoli e Ischia Carlo Villano e una delegazione del comitato “Pozzuoli esiste ancora”.