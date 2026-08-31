Paura nella notte, auto si ribalta a Pianura

NAPOLI – Momenti di grande tensione nella serata di sabato 29 agosto in Strada Comunale Vecchia, nel quartiere di Pianura. Una vettura Renault Captur di colore bianco ha perso il controllo lungo la carreggiata finendo per ribaltarsi su un fianco. Lo schianto ha subito attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che si sono riversati in strada per prestare i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza. Fortunatamente, l’incidente si è concluso senza tragiche conseguenze in quanto il giovane conducente è uscito illeso dall’abitacolo. Al vaglio l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area e a riportare la vettura in posizione corretta sulle quattro ruote.