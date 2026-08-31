Pozzuoli, assemblea degli sfollati nella Galleria Umberto

NAPOLI – Dopo il sit-in in Piazza del Plebiscito e al termine del vertice in Prefettura, che ha visto la partecipazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i circa 200 manifestanti partiti da Pozzuoli si sono spostati all’interno della Galleria Umberto dove in questi minuti è in corso un’assemblea pubblica. A relazione sfollati e cittadini è al delegazione che ha partecipato al tavolo insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai sindaci flegrei. *seguiranno aggiornamenti