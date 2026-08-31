Pozzuoli, manifestanti davanti alla Prefettura. Fischi per il sindaco Manzoni

POZZUOLI – Sono giunti in piazza del Plebiscito a Napoli i manifestanti partiti da Pozzuoli per un presidio pacifico davanti agli uffici della Prefettura dove è in corso un vertice con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi. La manifestazione è stata organizzata dalla rete “Pozzuoli esiste ancora”. Numerosi tra sfollati e residenti chiedono interventi celeri e concreti ad un mese dalla scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito la città. Fischi all’arrivo del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.