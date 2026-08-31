Pozzuoli, sfollati e comitati delusi «Nessuna risposta concreta, l’incontro in Prefettura non ci ha soddisfatto»

NAPOLI – «L’incontro non ci ha soddisfatto per niente. Abbiamo rappresentato una situazione che richiede risposte immediate, risorse adeguate e tempi certi, ma dal tavolo non sono emersi provvedimenti concreti per gli sfollati, le famiglie, i lavoratori e le attività economiche». E’ quanto fa sapere “Pozzuoli Esiste Ancora” che annuncia l’intento di verificare che tutte le proposte avanzate dai cittadini siano effettivamente presenti nella raccolta dei contributi e vengano trasmesse integralmente alla Camera. «Non consentiremo che le richieste per cambiare il decreto, elaborate dalla città, vengano escluse, ridimensionate o disperse. Vigileremo affinché arrivino nelle sedi competenti e possano essere trasformate in atti concreti». All’esterno del Palazzo di Governo si sono registrati momenti di forte tensione e malumore. Da una parte cittadini e sfollati provati da settimane di paura e incertezza, con alcune persone colte da malore; dall’altra un imponente dispositivo di sicurezza, con le forze dell’ordine schierate anche in assetto antisommossa. Al passaggio del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, si sono inoltre levati fischi e contestazioni da parte dei cittadini presenti al presidio con le tende. «Questa distanza tra la sofferenza reale delle persone e l’assenza di risposte immediate non è più sostenibile. Pozzuoli non può continuare ad aspettare».

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