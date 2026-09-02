Sangiuliano rilancia “Stato di emergenza per i Campi Flegrei compatibile con la legge speciale”

POZZUOLI – Il consigliere regionale Gennaro Sangiuliano rilancia la proposta dell0 stato di emergenza, che considera compatibile con la legge speciale per i Campi Flegrei. “Una legge speciale va pianificata nel momento in cui geologi ed esperti ci dicono come va ridisegnata questa città”. spiega Sangiuliano (nella foto insieme al sindaco Manzoni durante il suo mandato da ministro). “Pozzuoli ha una storia millenaria: era il porto dell’antica Roma”. L’ex ministro della Cultura ha quindi sottolineato il lavoro in corso sul decreto, anche attraverso gli emendamenti: “Devo dire che Fico ha riconosciuto che il decreto è stato fatto subito dal governo Meloni. In altri casi si erano dovuti attendere fino a 50 giorni per avere un decreto con uno stanziamento”. Il confronto con il governo, dunque, procede su due piani: “Da una parte il decreto, dall’altro la richiesta dello stato di emergenza, che io credo sia qualcosa di improcrastinabile”.