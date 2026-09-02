Cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 4.217

POZZUOLI – Continua ad aumentare il numero degli sfollati che oggi ha raggiunto quota 4.217 frutto di 559 ordinanze emesse dal comune di Pozzuoli (di cui solo 17 sono state revocate) per un totale di 1.868 nuclei familiari sgomberati (59 sono quelli rientrati a seguito di revoche o rettifiche). Tra gli sfollati 3.392 hanno richiesto il CAS, 112 sono ospitati in strutture alberghiere, 50 si trovano al Palatrincone di Monterusciello mentre 663 non hanno richiesto assistenza al comune.

*foto di Luigi Borrone