Discarica a cielo aperto a Licola «Rifiuti gettati da oltre un mese» – LE FOTO

LICOLA – Immagini assurde arrivano da Licola dove un’autentica discarica a cielo aperto è stata realizzata lungo la via Domitiana, nei pressi dell’ex ristorante “Valentino”. Una bomba ambientale davanti a cui nessuno ancora è intervenuto, in particolare il comune di Giugliano in cui ricade l’area a confine con il comune di Pozzuoli «E’ assurdo quello che c’è lì a terra, sono immagini vergognose che nessuno sembra vedere – spiega Valentina, residente di Licola – Ovviamente qui la colpa è duplice: da parte di chi dovrebbe controllare e da parte dei cittadini che gettano qui rifiuti di ogni genere».

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